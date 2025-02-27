Военным, отражающим вторжение в Курской области, могут предоставить статус ветерана

Закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области одобрен для внесения в ГД

Законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим, отражающим вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, одобрен для внесения в Государственную думу, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов лично представил данный законопроект на заседании кабмина РФ.

Предложения были разработаны Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что статус ветерана боевых действий распространят на военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, проходящих службу в приграничных районах Курской области.

Он добавил, что правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военные и их близкие скорее получили помощь, предусмотренную государством.

24 февраля газета «Ведомости» сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны РФ, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам СВО.

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