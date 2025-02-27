Служащие в курском приграничье военные смогут получить статус ветеранов

Статус ветерана боевых действий распространят на военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, проходящих службу в приграничных районах Курской области. Об этом на заседании правительства России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он отметил, что кабмин оказывает материальную и социальную помощь участникам специальной военной операции (СВО). Речь идет о ежемесячных выплатах, налоговых льготах, приоритетном медицинском обслуживании, получении образования и содействии в трудоустройстве. По словам Мишустина, такие меры поддержки должны предоставляться всем российским бойцам, защищающим интересы РФ, в том числе тем, кто находится в приграничных регионах, включая Курскую область.

Он добавил, что правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военные и их близкие скорее получили помощь, предусмотренную государством.

24 февраля газета «Ведомости» сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны РФ, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам СВО.

Ранее в России увеличили военные пенсии на 9,5%.