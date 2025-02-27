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Турция может отправить войска на Украину после урегулирования конфликта

Bloomberg: Эрдоган обсудил с Лавровым отправку военных на Украину
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Oleksandr Gaman/Twitter

Анкара открыта к идее отправки военных на Украину после урегулирования конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал такую возможность на встречах с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Агентство подчеркивает, что Анкара не планирует становиться частью любой подобной миссии, если турецкая сторона не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в том числе провести переговоры Москвы и Киева.

По словам Фидана, решение об этом должно быть принято прежде всего сторонами конфликта. Министр подчеркнул, что Турция прорабатывает вопрос о том, какой вклад Турция может внести в урегулирование конфликта.

26 февраля Украина передала Турции документ с проектами в целях восстановления государства после конфликта в 2025 году. Как пишет газета Türkiye, в упомянутое досье включены проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и проекты водоснабжения.

За несколько дней до этого Турцию посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также провел переговоры с министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом.

Ранее в МИД Турции высказались о возможном вступлении в НАТО Украины.

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