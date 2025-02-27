Батальон Нацгвардии Украины признали террористической организацией

Второй батальон спецназа «Донбасс» Национальной гвардии Украины включили в перечень террористических и экстремистских организаций в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)», — сказано в сообщении.

В январе шесть иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), включили в перечень террористов и экстремистов в РФ. В список попали граждане четырех иностранных государств. Речь идет о США, Грузии, Литве и Великобритании.

В том же месяце в российский перечень террористов и экстремистов внесли полковника ВСУ Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области.

Ранее в Ростове-на-Дону вынесли заочный приговор лидерам батальона ВСУ.