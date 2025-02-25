SHOT сообщил об уничтожении около 20 ракет над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью уничтожили около 20 ракет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Среди них — выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, чешской Vampire, а также украинской системы «Ольха», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:23 по московскому времени.

По данным SHOT, атака могла вестись из Сумской области Украины. Официальная информация пока не поступала.

Утром 25 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия с помощью 18 снарядов и более 40 беспилотников атаковала десять районов Белгородской области за сутки. В частности, в селе Березовка после сброса взрывного устройства с дрона нашли повреждения на частном доме и автомобиле. В Чапаевском обнаружили повреждения на заборе частного домовладения, также боеприпас полностью уничтожил автомобиль, добавил губернатор.

Накануне вечером Гладков заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию частного домовладения в селе Тишанка Волоконовского района, в результате чего мирный житель получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее подросток пострадал при ночной атаке ВСУ в Белгородской области.