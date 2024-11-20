В ВСУ рассказали об исчезновении всех РСЗО HIMARS с фронта

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS почти пропали с фронта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных.

«Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали», — рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также украинские военные сообщили, что общее число артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ заметно снизилось за последние недели.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это высокомобильная РСЗО производства США. Она устанавливается на колесное шасси и предназначена для быстрого развертывания, высокой мобильности и точных ударов. HIMARS использует управляемые ракеты GMLRS (дальность до 80 км) и оперативно-тактические ракеты ATACMS (дальность до 300 км).

19 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует произвести не менее трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов в 2025 году. По его словам, в нынешнем году оборонные предприятия страны произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к артиллерии разных калибров.

18 ноября подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по России не изменит положения ВСУ, поскольку эти ракеты будут уничтожены так же, как и другое вооружение, поставляемое украинской армии Соединенными Штатами. Он отметил, что по изначально РСЗО HIMARS должны были изменить игру, затем ATACMS, позже — истребители F-16. Однако поставки американской военной техники не изменили ситуацию на фронте в пользу Украины и уже не изменят, подчеркнул Дэвис.

Ранее в ВСУ назвали главную проблему украинской армии.