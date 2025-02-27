Потери среди Вооруженных сил Украины за сутки на Курском направлении составили свыше 240 военнослужащих, уничтожен танк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что также российские войска в ходе боевых действий уничтожили четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также 18 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. В их числе — одна самоходная артиллерийская установка «Паладин» американского производства, миномет и две пусковые установки зенитных ракетных комплексов — «С-300» и «Бук-М1».

Также Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «С-300» и одну единицу инженерной техники. Среди прочего были подорваны восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 63 835 военнослужащих. Кроме того, противник потерял 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров и 2072 боевые бронированные машины.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска освободили хутор Никольский в Курской области.

До этого ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Суджа – Коренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. Отмечается, что до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км. Наступление на этом направлении ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Ранее в подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю в Киевской области.