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В Минобороны назвали суточные потери ВСУ в Курской области

МО РФ: потери ВСУ в Курской области составили более 240 военнослужащих
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Evgeniy Maloletka/AP

Потери среди Вооруженных сил Украины за сутки на Курском направлении составили свыше 240 военнослужащих, уничтожен танк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что также российские войска в ходе боевых действий уничтожили четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также 18 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. В их числе — одна самоходная артиллерийская установка «Паладин» американского производства, миномет и две пусковые установки зенитных ракетных комплексов — «С-300» и «Бук-М1».

Также Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «С-300» и одну единицу инженерной техники. Среди прочего были подорваны восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 63 835 военнослужащих. Кроме того, противник потерял 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров и 2072 боевые бронированные машины.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска освободили хутор Никольский в Курской области.

До этого ВС РФ взяли под огневой контроль трассу СуджаКоренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. Отмечается, что до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км. Наступление на этом направлении ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Ранее в подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю в Киевской области.

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