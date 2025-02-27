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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью
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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 11:35 до 12:10 мск.

За минувшую ночь средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России.

В ночь на 26 февраля ВСУ ударили дронами по южным регионам России. Это стало самой массированной атакой беспилотников на Россию с начала года. Над Краснодарским краем сбили 83 дрона, еще 30 уничтожили над Крымом. По словам краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате удара нет. В МИД РФ заявили, что атака демонстрирует настрой президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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