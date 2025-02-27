Над российскими регионами за ночь сбили почти 20 украинских беспилотников

За ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над Республикой Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В ночь на 26 февраля ВСУ ударили дронами по южным регионам России. Это стало самой массированной атакой беспилотников на Россию с начала года. Над Краснодарским краем сбили 83 дрона, еще 30 уничтожили над Крымом. По словам краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате удара нет. В МИД РФ заявили, что атака демонстрирует настрой президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский военный закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.