Младший сержант Григорьев сообщил, что не смотрел видео поединка с бойцом ВСУ

Младший сержант ВС РФ Андрей Григорьев заявил, что не смотрел прославившее его видео поединка с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент интервью с военнослужащим опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

«Я даже ни разу не смотрел это видео», — сказал солдат.

Военнослужащий признался, что он не хочет заново переживать события той схватки.

В начале января Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал видео схватки на ножах между российским военным из Якутии и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое.

До этого газета The Washington Post писала, что ВСУ не хватает ресурсов без помощи со стороны Запада. По мнению авторов, Россия сохраняет артиллерийское преимущество и теперь использует новые самоуничтожающиеся беспилотники, которые летают с использованием оптоволоконных кабелей. Такие характеристики делают их особенно разрушительными, поскольку они становятся неуязвимы для электронных помех из-за особенностей управления с помощью длинных тонких катушек, а не радиоволн.

Ранее в США объяснили массовое дезертирство из ВСУ.