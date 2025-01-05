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В США объяснили массовое дезертирство из ВСУ

Уилкерсон: ВСУ не в силах остановить Россию и вынуждены массово дезертировать
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российская армия «разрывает» подразделения ВСУ на части, темпы наступления на фронте ВС РФ высоки. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил американский военный, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

«Они (российская армия — прим. ред.) просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить», — подчеркнул он.

По словам Уилкерсона, такое развитие событий становится основой для дезертирства в рядах ВСУ.

До этого полковник французской армии Эрве Карресс заявлял, что Россия укрепляет свое военное преимущество, в то время как Украина в 2025 году столкнется с дефицитом людских и материальных ресурсов.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

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