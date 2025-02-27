Полковник рассказал о перехвате переговоров ВСУ российскими военными

Подразделения Вооруженных Сил (ВС) России могут прослушивать переговоры украинских военнослужащих. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наши разведывательные части имеют специальные подразделения, которые называются радиотехнической разведкой и радиоразведка. Они позволяют прослушивать переговоры противника. Грубо говоря, это ежесекундный мониторинг», — поделился деталями Матвийчук.

Эксперт добавил, что всю информацию разведчики передают командованию ВС РФ.

До этого глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил о высоком профессионализме, мужестве и героизме российских разведчиков, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул, что бойцы разведывательных подразделений образцово выполняют свой воинский долг.

25 февраля стало известно, что разведчики 6-й мотострелковой дивизии уничтожили две группы ВСУ при попытке перебросить их в район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Российские военные выследили их и нанесли удары при помощи беспилотников.

Ранее бойцы ВС России уничтожили дрон-камикадзе ВСУ автоматом.