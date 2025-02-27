Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник рассказал о перехвате переговоров ВСУ российскими военными

Полковник Матвийчук: ВС РФ могут прослушивать переговоры ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных Сил (ВС) России могут прослушивать переговоры украинских военнослужащих. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наши разведывательные части имеют специальные подразделения, которые называются радиотехнической разведкой и радиоразведка. Они позволяют прослушивать переговоры противника. Грубо говоря, это ежесекундный мониторинг», — поделился деталями Матвийчук.

Эксперт добавил, что всю информацию разведчики передают командованию ВС РФ.

До этого глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил о высоком профессионализме, мужестве и героизме российских разведчиков, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул, что бойцы разведывательных подразделений образцово выполняют свой воинский долг.

25 февраля стало известно, что разведчики 6-й мотострелковой дивизии уничтожили две группы ВСУ при попытке перебросить их в район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Российские военные выследили их и нанесли удары при помощи беспилотников.

Ранее бойцы ВС России уничтожили дрон-камикадзе ВСУ автоматом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами