Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов заявил о высоком профессионализме российских военных разведчиков

Белоусов: военные разведчики демонстрируют высокий профессионализм и героизм

close
Максим Блинов/РИА Новости

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, заявил, что они во время специальной военной операции демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм. Его слова передает ТАСС.

«В ходе спецоперации военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», — сказал он.

Министр подчеркнул, что «многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций», поспособствовавших обеспечению нацбезопасности страны.

5 ноября в ВС России отмечается День военного разведчика.

2 ноября Белоусов поздравил российских военнослужащих, участвовавших в взятии под контроль Кураховки в Донецкой народной республике (ДНР). Глава Минобороны России также отдельно отметил достижения 114-й отдельной мотострелковой бригады. Он подчеркнул, что российские военные с честью выполняют боевые задачи на самых ответственных направлениях.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль более 10 населенных пунктов за неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами