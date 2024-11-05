Белоусов заявил о высоком профессионализме российских военных разведчиков

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, заявил, что они во время специальной военной операции демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм. Его слова передает ТАСС.

«В ходе спецоперации военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», — сказал он.

Министр подчеркнул, что «многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций», поспособствовавших обеспечению нацбезопасности страны.

5 ноября в ВС России отмечается День военного разведчика.

2 ноября Белоусов поздравил российских военнослужащих, участвовавших в взятии под контроль Кураховки в Донецкой народной республике (ДНР). Глава Минобороны России также отдельно отметил достижения 114-й отдельной мотострелковой бригады. Он подчеркнул, что российские военные с честью выполняют боевые задачи на самых ответственных направлениях.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль более 10 населенных пунктов за неделю.