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Российские разведчики уничтожили две резервные группы ВСУ в ДНР

ТАСС: две резервные группы ВСУ уничтожены в районе Часова Яра
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Evgeniy Maloletka/AP

Российские военные уничтожили две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке перебросить их в район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Противник пытался перебросить в район Часова Яра две группы украинских военнослужащих. Их вывели сразу с нескольких позиций и отправили на задачу», — говорится в сообщении.

По данным силовых структур, разведчики 6-й мотострелковой дивизии выследили украинских боевиков и нанесли удары при помощи беспилотников. Также российские бойцы уничтожили блиндажи с оставшимся личным составом ВСУ.

До этого военные Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорнику ВСУ в селе Комар в ДНР. В здании находились около 15-19 солдат ВСУ, а также заместитель командира бригады, который координировал действия украинской армии в районе села. Взрыв привел к разрушению несущих конструкций здания и пожару. Детонация боеприпасов, хранящихся внутри, продолжалась около получаса.

Ранее бойцы ВС России уничтожили дрон-камикадзе ВСУ автоматом.

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