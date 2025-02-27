Российские средства ПВО за сутки сбили более сотни беспилотников и несколько авиабомб ВСУ

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и 104 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что с начала специальной военной операции у ВСУ были уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44,7 тыс. беспилотников, 597 зенитных ракетных комплексов, 21,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 32,1 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

В минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над Крымом.

В ночь на 26 февраля ВСУ ударили дронами по южным регионам России. Это стало самой массированной атакой беспилотников на Россию с начала года. Над Краснодарским краем сбили 83 дрона, еще 30 уничтожили над Крымом. По словам краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате удара нет. В МИД РФ заявили, что атака демонстрирует настрой президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский военный закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.