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Российский военный закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона

«Крылатые»: солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
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Евгений Биятов/РИА Новости

Солдат российской группировки «Днепр» на Ореховском направлении спас пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), закрыв его своим телом от атаки украинского дрона. Видео опубликовал Telegram-канал «Крылатые», связанный с Воздушно-десантными войсками (ВДВ).

На кадрах двое российских военнослужащих конвоируют пленного украинского солдата в сторону своих позиций. Внезапно оператор вражеского БПЛА направляет дрон на группу. Российский солдат, осознавая угрозу, резко откатывается вместе с пленным, прикрывая его. Дрон приземляется рядом, но взрыва не происходит — вероятно, из-за технического сбоя.

«Сложно представить, что чувствовал пленный: те, кого он называл братьями, решили его ликвидировать за желание жить. А те, кого он считал врагами, рисковали собой, чтобы спасти его», — написали авторы канала.

23 февраля сообщалось, что боец 110-й бригады «Шторм» ВС РФ провел рискованную операцию по эвакуации раненого сослуживца, использовав электромотоцикл для скрытного перемещения рядом с позициями ВСУ. Кадры миссии, снятые дроном в мае 2024 года в Красногоровке (ДНР).

Ранее российские десантники эвакуировали раненого механика в Часовом Яре.

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