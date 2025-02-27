Российский военный закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона

Солдат российской группировки «Днепр» на Ореховском направлении спас пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), закрыв его своим телом от атаки украинского дрона. Видео опубликовал Telegram-канал «Крылатые», связанный с Воздушно-десантными войсками (ВДВ).

На кадрах двое российских военнослужащих конвоируют пленного украинского солдата в сторону своих позиций. Внезапно оператор вражеского БПЛА направляет дрон на группу. Российский солдат, осознавая угрозу, резко откатывается вместе с пленным, прикрывая его. Дрон приземляется рядом, но взрыва не происходит — вероятно, из-за технического сбоя.

«Сложно представить, что чувствовал пленный: те, кого он называл братьями, решили его ликвидировать за желание жить. А те, кого он считал врагами, рисковали собой, чтобы спасти его», — написали авторы канала.

23 февраля сообщалось, что боец 110-й бригады «Шторм» ВС РФ провел рискованную операцию по эвакуации раненого сослуживца, использовав электромотоцикл для скрытного перемещения рядом с позициями ВСУ. Кадры миссии, снятые дроном в мае 2024 года в Красногоровке (ДНР).

Ранее российские десантники эвакуировали раненого механика в Часовом Яре.