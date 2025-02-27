Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Черниговской области

ВСУ: в Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Черниговской области в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Украины «Север» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Черниговская область… Архиповка… Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом конкретные данные относительно поврежденного объекта не приводятся.

24 февраля в Черкассах Вооруженные Силы России ударили по иностранными наемникам ВСУ, в числе которых, предположительно, были граждане Франции и Прибалтики. По информации подпольщиков, атака, за которой последовала вторичная детонация, состоялась в 0:25 по московскому времени. Взрыв слышали со стороны аэропорта.

25 февраля в Минобороны сообщили об ударах ВС России по местам производства ударных беспилотников ВСУ. По данным ведомства, атака проводилась оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией. Также ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских бойцов в 144 районах.

А 27 февраля в подполье рассказали о поражении военного производства и гостиницы в Полтаве, где проживали бойцы ВСУ. Было зафиксировано два прилета со стороны российской армии — в самой Полтаве и пригороде.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами