В Черниговской области в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Украины «Север» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Черниговская область… Архиповка… Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом конкретные данные относительно поврежденного объекта не приводятся.

24 февраля в Черкассах Вооруженные Силы России ударили по иностранными наемникам ВСУ, в числе которых, предположительно, были граждане Франции и Прибалтики. По информации подпольщиков, атака, за которой последовала вторичная детонация, состоялась в 0:25 по московскому времени. Взрыв слышали со стороны аэропорта.

25 февраля в Минобороны сообщили об ударах ВС России по местам производства ударных беспилотников ВСУ. По данным ведомства, атака проводилась оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией. Также ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских бойцов в 144 районах.

А 27 февраля в подполье рассказали о поражении военного производства и гостиницы в Полтаве, где проживали бойцы ВСУ. Было зафиксировано два прилета со стороны российской армии — в самой Полтаве и пригороде.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.