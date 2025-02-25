Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные за сутки поразили места производства ударных беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по местам производства ударных дронов ВСУ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России за сутки ударили по местам производства ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаку проводили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо пунктов сбора беспилотников, удары нанесли по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 144 районах.

Этой же ночью российские бронегруппы с десантом зашли в Надеждинку Донецкой народной республики, воспользовавшись непогодой. В публикации ТАСС сообщается, что военных прикрывали огнем из танков, а также применяли ударные беспилотные летательные аппараты. ВС РФ уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинской стороны.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». По его словам, кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами