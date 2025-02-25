Вооруженные силы России за сутки ударили по местам производства ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаку проводили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо пунктов сбора беспилотников, удары нанесли по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 144 районах.

Этой же ночью российские бронегруппы с десантом зашли в Надеждинку Донецкой народной республики, воспользовавшись непогодой. В публикации ТАСС сообщается, что военных прикрывали огнем из танков, а также применяли ударные беспилотные летательные аппараты. ВС РФ уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинской стороны.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». По его словам, кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.