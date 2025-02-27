ФСБ уличила пять сотрудников железной дороги в нечестной сдаче экзамена

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело из-за нечестной сдачи экзамена пятью сотрудниками железной дороги в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, работники локомотивного депо »Максим Горький» использовали специальную программу при сдаче компьютерного теста на знание технической документации для получения допуска к работе. Таким образом, они не только совершили мошенничество, но и оказали «неправомерное воздействие на объект критической информационной инфраструктуры РФ». За это им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

До этого на железной дороге в Волгоградской области произошел сход вагонов в результате диверсии. Инцидент произошел на станции Котлубань.

11 мая 2025 года на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области также произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов с последующим возгоранием груза.

Ранее в Волгоградской области восстановили движение на ж/д после крушения поезда.