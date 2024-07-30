Под Волгоградом после ЧП на железной дороге восстановили движение поездов

Движение на железнодорожном перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области, где частично сошел с рельсов пассажирский поезд, полностью восстановили. Об этом рассказала пресс-служба ОАО «РЖД», опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая — Котельниково, который был поврежден в результате ДТП», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что движение было открыто по обоим путям перегона. Сейчас сотрудники ОАО «РЖД» пытаются сократить время опоздания пассажирских поездов.

Крушение поезда на железной дороге в Волгоградской области произошло днем 29 июля. Состав следовал из Казани в Адлер, но в районе Котельниково врезался в выехавший на переезд грузовик. В результате девять вагонов сошли с рельсов, при этом семь из них перевернулись на бок.

После этого движение на месте ЧП приостановили. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело.

Как рассказали в администрации региона, в настоящее время в больницах находятся 13 человек. В том числе речь идет о трех детях. При этом общее число пострадавших превысило 100 человек.

Ранее в СК РФ назвали число пассажиров, находившихся в сошедшем с рельсов поезде.