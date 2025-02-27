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В Херсоне произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает местное издание «Общественные новости» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в публикации.

Других подробностей не приводится.

В этот же день назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области в результате удара повреждения получила критическая инфраструктура.

Также 12 февраля глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщал, что в подконтрольной Украине части Херсонской области получила повреждения критическая инфраструктура.

В тот день Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем украинских Вооруженных сил. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее аналитик назвал условие для прекращения огня на Украине.

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