В Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате удара повреждения получила критическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Также 12 февраля глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщал, что в подконтрольной Украине части Херсонской области получила повреждения критическая инфраструктура.

В тот день Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем украинских Вооруженных сил. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее аналитик назвал условие для прекращения огня на Украине.