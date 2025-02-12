В Херсонской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Херсонской области получила повреждения критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

О повреждении какого именно объекта идет речь, он не уточнил. Другая информация о месте расположения инфраструктуры отсутствует.

11 февраля российские военнослужащие нанесли массированный удар по военной и газовой инфраструктуре Украины.

По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», атака началась с ударов ракетами «Калибр» и «Искандер-М» по объектам в Лубнах и Миргороде, а также по Ахтырскому аэродрому. По предварительным данным, все намеченные цели были поражены.

Издание «Украина.ру» писало, что после часа ночи сильные взрывы прогремели в Лубнах, Миргороде и ряде населенных пунктов Сумской области. Российские беспилотники нанесли удары по целям в Кривом Роге, Сумах, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Позже атаки продолжились по объектам в Павлограде, Днепропетровской области, а также в населенных пунктах Киевской области и, возможно, в самой столице. Под удар попала и Харьковская область, которая оказалась частично обесточена.

Ранее в Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления.