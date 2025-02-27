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Одолевший солдата ВСУ штурмовик вернулся в Якутск

Известия: победивший солдата ВСУ в рукопашном бою Григорьев вернулся в Якутск
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WarGonzo/Rutube

Штурмовик Андрей Григорьев, одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою, вернулся в Якутск, сообщают «Известия».

По информации издания, Григорьеву было присвоено звание Героя России. Также боец был награжден медалью «Золотая Звезда». В аэропорту Якутска Григорьева встречали родные, кадеты и активисты общественных организаций.

До этого голливудский актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал провел встречу в Москве с Героем России Андреем Григорьевым, известным под позывным Тута.

23 февраля президент России Владимир Путин наградил Андрея Григорьева медалью «Золотая Звезда» за проявленный героизм в боевой операции.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое.

Ранее Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России Григорьеву.

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