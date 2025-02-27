Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финляндия выделит €660 млн на закупку оружия для Украины

Минобороны Финляндии разрабатывает программу вооружения Украины на €660 млн
close
Shutterstock

Министерство обороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой будет выделено €660 млн на закупку вооружения у местных оборонных компаний. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что финские компании и их опыт будут играть ключевую роль в этой инициативе. Руководство Минобороны Финляндии разрабатывает программу помощи с осени прошлого года, активно сотрудничая с представителями бизнеса и промышленности, а также с международными партнёрами и Украиной.

23 февраля глава МИД Швеции Мальмер Стенергард написала в соцсети X, что королевство поставит Украине системы противовоздушной обороны на сумму примерно $113 млн.

18 февраля Швеция и Финляндия в срочном порядке созвали заседания парламентов для обсуждения возможного урегулирования военного конфликта на Украине. Стенергард заявила о необходимости объединиться, чтобы поддержать Украину.

Ранее в американских СМИ обсуждали исключение Финляндии и Швеции из НАТО по требованию России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами