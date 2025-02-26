Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессор Хельсинкского университета призвал возобновить отношения с Россией

Профессор Малинен: Финляндии нужно открыть границу с РФ и восстановить отношения
close
Lehtikuva/Reuters

Финляндии необходимо открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней отношения. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, в данной ситуации «нельзя терять ни минуты». Профессор утверждает, что экономика Финляндии и ее граждане действительно нуждаются в открытии границы и налаживании отношений с Россией. Малинен добавил, что Хельсинки нужно расторгнуть соглашение с Киевом о безопасности, а также отправить в отставку действующие власти Финляндии.

7 февраля российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия в ближайшем будущем не намерена открывать границу с Россией. Кузнецов добавил, что в Финляндии используют нарратив о мигрантах, которые якобы могут «толпами» пойти через границу с Россией на север. Как указал российский посол, закрытие границы по инициативе Хельсинки стало сугубо политическим решением, которое не имеет практического обоснования.

23 февраля министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил в интервью изданию Keskisuomalainen, что власти не планируют возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии обсудил с Зеленским помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами