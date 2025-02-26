Профессор Хельсинкского университета призвал возобновить отношения с Россией

Финляндии необходимо открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней отношения. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, в данной ситуации «нельзя терять ни минуты». Профессор утверждает, что экономика Финляндии и ее граждане действительно нуждаются в открытии границы и налаживании отношений с Россией. Малинен добавил, что Хельсинки нужно расторгнуть соглашение с Киевом о безопасности, а также отправить в отставку действующие власти Финляндии.

7 февраля российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия в ближайшем будущем не намерена открывать границу с Россией. Кузнецов добавил, что в Финляндии используют нарратив о мигрантах, которые якобы могут «толпами» пойти через границу с Россией на север. Как указал российский посол, закрытие границы по инициативе Хельсинки стало сугубо политическим решением, которое не имеет практического обоснования.

23 февраля министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил в интервью изданию Keskisuomalainen, что власти не планируют возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии обсудил с Зеленским помощь Украине.