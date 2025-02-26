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Начальник штаба «Азова» ушел в отставку

«Страна.ua»: начальник штаба «Азова» Богдан Кротевич ушел в отставку
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич покинул пост начальника штаба и ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения, передает издание «Страна.ua».

«Богдан Тавр Кротевич завершает военную службу», — говорится в заявлении.

Причины его решения не уточняются.

20 февраля сообщалось, что Богдан Кротевич в социальной сети X покрыл матом главу департамента государственной эффективности (DOGE) США и бизнесмена Илона Маска, а после удалил пост. В посте украинский военный нецензурно высказался в адрес американского бизнесмена.

Заявление Зеленского о том, что жители Украины против проведения выборов во время военного положения в стране, предприниматель назвал «смешными». Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее на Украине констатировали массовое дезертирство из рядов ВСУ.

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