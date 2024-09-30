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На Украине констатировали массовое дезертирство из рядов ВСУ

«Страна.ua»: дезертирство в ВСУ во второй половине 2024 года стало массовым

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Во второй половине 2024 года проблема дезертирства в Вооруженных силах Украины необычайно обострилась, побеги из воинских частей и с линии фронта приняли по-настоящему массовый характер. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что только за первое полугодие самовольно «демобилизовались» около 30 тысяч бойцов ВСУ, однако многие полагают, что на самом деле явление шире.

«Нардеп Руслан Горбенко, к примеру, говорит о 80 тысяч дезертиров, а служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко и эту цифру называет сильно заниженной и полагает, что речь идёт о 150 тысячах человек», — отмечает «Страна.ua».

По словам людей, занимающихся незаконной переправкой уклоняющихся от службы в армии украинских мужчин за границу, раньше дезертиры попадались среди их клиентов редко, однако примерно с мая беглые военнослужащие были в каждой группе желающих оказаться в Румынии или Молдавии.

22 сентября сообщалось, что в ВСУ забили тревогу из-за «миграции в тыл». По мнению одного из беглых военных, когда добровольцы видят, что срок службы не определен, права на увольнение из рядов ВСУ нет, они понимают, что «крепостное право не отменено».

Ранее мужчина за $13 тысяч пытался незаконно выехать с Украины в багажнике авто.

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