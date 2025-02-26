Российские военные сбили из ЗРК «Бук-М3» снаряды американской РСЗО в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Центр» уничтожили из зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS (производство США) на Красноармейском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что на счету этого расчета Бук-М3 числятся сотни сбитых воздушных целей, в том числе ракеты Storm Shadow и ATACMS.

В декабре Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Как заявили в Минобороны РФ, боевые расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.

До этого сообщалось, что российские «Бук-М3» смогут сбить переданные Вооруженным силам Украины истребители F-16, которые попадут в радиус действия ЗРК.

Ранее российские военные заявили, что трудную задачу перехвата Storm Shadow решил «Бук-М3».