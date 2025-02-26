Эксперты узнали местонахождение переданных Украине французских истребителей

Французские истребители Mirage-2000, переданные Вооруженным силам Украины, находятся на авиабазе Миньск-Мазовецки в Польше. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Три истребителя Mirage-2000F перелетели в Польшу на авиабазу Миньск-Мазовецки 3 февраля <…> Их там перекрашивают, проверяют работоспособность, украинские пилоты проводят соответствующие испытания», — говорится в сообщении.

Кроме того, недавно один Mirage-2000D перелетел на авиабазу Кымпий-Турзий в Румынию. Но информации о том, что его передадут ВСУ, в настоящее время нет, добавили в Telegram-канале.

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции. Он уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

В посольстве России во Франции заявили, что поставка Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной шаг со стороны Парижа, направленный на эскалацию украинского конфликта. Подобные действия «не могут не вызывать законного осуждения», подчеркнули дипломаты.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что французские истребители под управлением украинских пилотов «обязательно усилят» оборону Украины.

Ранее в США назвали российские ракеты, которые смогут уничтожать истребители F-16.