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Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине

Зеленский: ожидаем в небе над Украиной появление французских истребителей
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил страны. В своем Telegram-канале он анонсировал появление французских истребителей.

«Мы уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, которые эффективно выполняют боевые задачи ради Украины. И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран. Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский.

26 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что в течение первого квартала 2025 года на Украину поступят французские истребители Mirage.

Во вторник утром депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что передача Украине Mirage 2000 не сможет повлиять на ситуацию на фронте для ВСУ, однако «по полной» втянет Францию в украинский конфликт.

Ранее в США назвали российские ракеты, которые смогут уничтожать истребители F-16.

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