Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны последствия ночной атаки дронов ВСУ на Кубань

Оперштаб Кубани: украинские дроны повредили 14 домов в Темрюкском районе
close
Alina Smutko/Reuters

В Темрюкском районе Краснодарского края 14 домов получили повреждения после ночной атаки беспилотников летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб Кубани в официальном Telegram-канале.

«Муниципальная комиссия в Темрюкском районе обследовала 18 домовладений после ночной атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Так, повреждения зафиксировали по 10 адресам станице Старотитаровской, в основном это разбитые окна. В поселке Стрелка дроны повредили четыре дома. В одном из них, уточнили в оперштабе, были нарушены инженерные коммуникации, их уже восстановили.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки гражданских объектов региона. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами