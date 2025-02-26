Стали известны последствия ночной атаки дронов ВСУ на Кубань

В Темрюкском районе Краснодарского края 14 домов получили повреждения после ночной атаки беспилотников летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб Кубани в официальном Telegram-канале.

«Муниципальная комиссия в Темрюкском районе обследовала 18 домовладений после ночной атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Так, повреждения зафиксировали по 10 адресам станице Старотитаровской, в основном это разбитые окна. В поселке Стрелка дроны повредили четыре дома. В одном из них, уточнили в оперштабе, были нарушены инженерные коммуникации, их уже восстановили.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки гражданских объектов региона. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.