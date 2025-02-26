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Российские военные нарушили логистику ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ несут огромные потери после взятия дороги Юнаковка — Суджа
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска нарушили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) после взятия под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинское командование несет большие потери в живой силе и технике. Бой за трассу проводил расчет испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон». FPV-дроны поразили позиции противника, а также технику и автомобили ВСУ на территории Курской области.

«Это автодорога, по которой украинские боевики в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что освобождение российской армией населенных пунктов Погребки и Орловка в Курской области привело к ухудшению логистики и снабжения украинских солдат в Судже.

26 февраля стало известно, что до полного окружения Суджи российскими бойцами осталось меньше 11 км. За несколько дней военным ВС РФ удалось освободить пять населенных пунктов в Курской области: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька.

Ранее российский десант прорвался в населенный пункт в нескольких километрах от Суджи.

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