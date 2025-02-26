Российские войска прорвались к Лебедевке в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Восточная окраина Лебедевки находится в семи с половиной километрах от Суджи.

При этом говорить о полном освобождении населенного пункта пока преждевременно, отметили военкоры. Сейчас в Лебедевке идет зачистка.

До этого российский боец с позывным «Сварожич» заявил, что украинская армия стянула в Суджу элитных военных и наемников. По его словам, в составе украинских подразделений в Судже есть иностранные наемники из Англии, Франции и Польши. Солдат подчеркнул, что армия Украины не сможет восполнить потери, поскольку западная техника не поможет в отражении атак российских войск.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за все время боевых действий на территории Курской области потеряли более 63 тыс. солдат.

Ранее командиры ВСУ приказали отрезать конечности ликвидированным под Курском военным.