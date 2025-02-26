Освобождение Погребков и Орловки приблизило ВС РФ к Судже

Освобождение Вооруженными Силами (ВС) РФ населенных пунктов Погребки и Орловка в Курской области привело к ухудшению логистики и снабжения украинских солдат в Судже. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Освобождение населенных пунктов способствует еще большему усилению огневого контроля над подъездными путями к самой Судже. Это ведет к приближению [к городу] наших подразделений и усилению огневого воздействия в этом районе», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что до полного окружения Суджи российскими бойцами осталось меньше 11 км. За несколько дней военным ВС РФ удалось освободить пять населенных пунктов в Курской области: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька.

На данный момент бои ведутся в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина и около сел Гуево и Махновка. Уточняется, что главная задача российских военных сейчас — взять под контроль единственную оккупированную в районе дорогу между Юнаковкой и Суджей. Уже сейчас передвижение противника по ней сильно осложнено.

19 февраля бойцам ВС РФ удалось взять под контроль другую стратегически важную дорогу Суджа — Рыльск. Оперативный захват позиций осуществлялся при помощи беспилотников, артиллерии и авиации.

Ранее российский десант прорвался в населенный пункт в нескольких километрах от Суджи.