В Северной Осетии отменили режим опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Северной Осетии спустя два часа. Об этом пишет глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

26 февраля в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Северной Осетии, ввели режим опасности атаки беспилотников.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки гражданских объектов региона. По его словам, в результате нападения повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах над Анапой.