В Северной Осетии объявили режим опасности атаки БПЛА

В Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Северной Осетии, ввели режим опасности атаки беспилотников. Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — заявил он.

По словам Меняйло, местным жителям следует следить за проверенной информацией и сохранять спокойствие.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по гражданским объектам региона. По его словам, в результате нападения повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах над Анапой.