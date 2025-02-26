В Краснодарском крае беспилотник ВСУ повредил хозпостройки частного дома

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Краснодарского края в Джигинке произошли повреждения частных хозяйственных построек. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города-курорта Анапы.

«В селе Джигинка обломки БПЛА упали рядом с частными домами, в результате в двух дворах пострадали хозпостройки», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в одной постройке были повреждены окна и шифер на кровле здания. Сами постройки не получили видимых повреждений. На месте инцидента работают экстренные службы города.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь жителям в восстановлении имущества.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 26 февраля в Туапсе произошла серия взрывов. Очевидцы услышали не менее 8-10 громких звуков. В городе работали системы противовоздушной обороны.

В ночь на 26 февраля над регионами России уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края.

Ранее школьникам в Туапсе разрешили остаться дома после атаки беспилотников.