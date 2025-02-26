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Суд оставил в СИЗО бизнесмена, обвиняемого в даче взятки Тимуру Иванову

РИА Новости: суд оставил в СИЗО Фомина, обвиняемого в даче взятки Тимуру Иванову
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом пишет РИА Новости.

В суде рассказали агентству, что постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Фомина до 23 марта оставлено без изменений. Апелляцию фигуранта также не удовлетворили.

Тимур Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

По версии следствия, Фомин оказывал услуги имущественного характера Иванову, Бородину и другим лицам, подразумевающие освобождение от обязанности платить за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

В январе этого года сообщалось, что в деле Иванова нашли документ, содержащий государственную тайну.. В связи с этим по просьбе прокуратуры дело направили в Московский городской суд. До этого его рассматривали в Хамовническом суде столицы.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов отправлял похищенные деньги на счета родителей и жен.

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