Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра Иванову

Соучредитель компании «Олимп Сити Строй» Александр Фомин отказался признавать свою вину в даче взятки бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фомин А.Г. не признает своей вины в инкриминируемом преступлении, а его показания противоречат совокупности имеющихся доказательств», — указывается в решении суда.

На днях Басманный суд Москвы продлил арест Фомина до 23 декабря.

Тимур Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако он также не признает свою вину.

По версии следствия, Фомин оказывал услуги имущественного характера Иванову, Бородину и другим лицам, подразумевающие освобождение от обязанности платить за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

До этого стало известно, что предприниматель Сергей Бородин, проходящий обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания на 20 миллионов рублей.

Ранее экс-замминистра обороны РФ Попову предъявили обвинение в мошенничестве.