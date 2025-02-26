Командиры ВСУ приказали отрезать конечности ликвидированным под Курском военным

В Курской области командиры Вооруженных сил Украины приказали отрезать конечности и пальцы ликвидированным украинским военным. Об этом сообщило РИА Новости.

Из радиоперехватов переговоров стало известно, что ВСУ не успевают эвакуировать ликвидированных солдат, но им нужно зафиксировать потери. Поэтому под Курском собирают биоматериал бойцов ВСУ, который будут отправлять родным для идентификации с помощью ДНК.

Один из военных сообщил, что этот факт говорит о том, что противник собирается делать оперативную перегруппировку все дальше в глубину Сумской области.

До этого стало известно, что военным ВСУ стало значительно труднее осуществлять ротацию личного состава на оккупированных территориях Курской области после того, как российские бойцы установили огневой контроль над дорогой Юнаковка — Суджа.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за все время боевых действий на территории Курской области потеряли более 63 тыс. солдат.

Ранее Минобороны России перечислило потери армии Украины с начала СВО.