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Минобороны России перечислило потери армии Украины с начала СВО

Минобороны РФ: ВСУ с начала СВО потеряли 656 самолетов и свыше 21 тысячи танков
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России перечислило потери армии Украины с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года. Соответствующие данные опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в общей сложности за три года (по состоянию на 25 февраля) Вооруженные силы Украины потеряли 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и других боевых бронированных машин. Также украинская армия лишилась 1521 боевой машины реактивной системы залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что только за 2024 год число погибших и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. По его словам, с начала СВО эта цифра превысила 1 миллион человек.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

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