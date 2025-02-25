Военным ВСУ стало значительно труднее осуществлять ротацию личного состава на оккупированных территориях Курской области после того, как российские бойцы установили огневой контроль над дорогой Юнаковка — Суджа. По информации РИА Новости из российских силовых структур, украинские потери при попытках ротации составляют 15-20%.

«Если ранее ВСУ могли заменять подразделения численностью до батальона (до 500 человек), то сейчас ротация осуществляется только до роты (до 100 человек) с потерями 15-20%», — отметил источник.

Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и продовольствия на своих позициях в курской Судже из-за активных действий российских войск на главной трассе снабжения для украинских сил Юнаковка (Сумская область) — Суджа.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за все время боевых действий на территории Курской области потеряли более 63 тыс. солдат.

Также украинские войска также потеряли 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, а также свыше 2 тыс. боевых бронированных машин. Кроме того, на линии боевого соприкосновения российские солдаты ликвидировали 477 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки, а также 23 ракетных комплекса и десять транспортно-заряжающих машин.

Ранее Минобороны России перечислило потери армии Украины с начала СВО.