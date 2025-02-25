Минобороны: ВСУ потеряли более 63 тыс. бойцов в Курской области в ходе СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боевых действий на территории Курской области потеряли более 63 тыс. солдат. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ также потеряли 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, а также свыше 2 тыс. боевых бронированных машин. Кроме того, на линии боевого соприкосновения российские солдаты ликвидировали 477 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки, а также 23 ракетных комплекса и десять транспортно-заряжающих машин.

Помимо этого, украинские военные лишились 116 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ),15 радиолокационных станций (РЛС) и порядка 50 единиц инженерной и другой техники.

В сводке Минобороны РФ говорится, что российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области. В операции по отражению атаки участвовали бойцы российского подразделения группировки войск «Север».

Ранее в МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум.