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В МО рассказали о потерях украинской армии в Курской области за все время СВО

Минобороны: ВСУ потеряли более 63 тыс. бойцов в Курской области в ходе СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боевых действий на территории Курской области потеряли более 63 тыс. солдат. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ также потеряли 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, а также свыше 2 тыс. боевых бронированных машин. Кроме того, на линии боевого соприкосновения российские солдаты ликвидировали 477 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки, а также 23 ракетных комплекса и десять транспортно-заряжающих машин.

Помимо этого, украинские военные лишились 116 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ),15 радиолокационных станций (РЛС) и порядка 50 единиц инженерной и другой техники.

В сводке Минобороны РФ говорится, что российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области. В операции по отражению атаки участвовали бойцы российского подразделения группировки войск «Север».

Ранее в МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум.

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