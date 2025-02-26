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Военный эксперт сообщил о начале взятия двух сел в Харьковской области

Марочко: РФ начала освобождать Кондрашовку и Радьковку в Харьковской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России начали мероприятия по освобождению сел Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По данным его источников, после уничтожения украинских солдат в Голубовке российские военные продолжили наступление в сторону этих сел.

«Основные позиции ВФУ, стоящие на пути наших войск, сейчас подвергаются регулярному огневому воздействию артиллерии и ВКС, параллельно идет продвижение к населенным пунктам», — добавил эксперт.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы РФ постепенно расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где украинская армия несет большие потери.

18 февраля глава украинской администрации Купянска Андрей Беседин сообщил, что российские военные вплотную приблизились к Купянску, создав угрозу окружения города. По его словам, ВС РФ заняли позиции по всей линии фронта — с севера и юга — и ведут массированные обстрелы города из артиллерии и реактивных систем. Ситуация усугубляется экстремальными погодными условиями, которые привели к промерзанию коммунальных сетей, добавил он.

Ранее российские военные построили «подземный город» в Харьковской области.

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