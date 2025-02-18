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На Украине сообщили, что ВС России плотную подошли к Купянску

Глава украинской ВГА Беседин: российские войска вплотную подошли к Купянску
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные вплотную приблизились к Купянску Харьковской области, создав угрозу окружения города. Об этом в эфире украинского телевидения заявил начальник местной военно-гражданской администрации Андрей Беседин.

По словам Беседина, войска РФ заняли позиции по всей линии фронта — с севера и юга — и ведут массированные обстрелы города из артиллерии и реактивных систем. Ситуация усугубляется экстремальными погодными условиями, которые привели к промерзанию коммунальных сетей.

«Сейчас критическая обстановка: от безопасности до инфраструктуры. Коммунальники работают круглосуточно, чтобы спасти дома, но многие жители уехали, и системы внутри зданий замерзают», — пояснил глава администрации.

17 февраля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины несут «огромные потери» на Купянском направлении.

11 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) использует в атаках под Купянском мобилизованных заключенных, которых направляют в бригаду для восполнения потерь.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленных потерях в ДНР.

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