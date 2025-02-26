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ВСУ прибегли к почте для отправки военных грузов

Беженец Морковин заявил, что ВСУ по почте отправляют военные грузы
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют почтовую компанию «Новая почта» для отправки военных грузов. Об этом рассказал РИА Новости беженец из Часова Яра (ДНР) Павел Морковин.

Он отметил, что у него был магазин, все продукты приходили на «Новую почту».

«Каждый раз, приходя на почту, я видел очередь из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные», — поделился мужчина.

По словам Морковина, в посылках были гранаты, автоматы, снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, патроны.

22 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев наращивает группировку ВСУ под Часовым Яром, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают цепляться за Часов Яр, так как его потеря даст возможность наступать одновременно на нескольких направлениях.

Город Часов Яр находится недалеко от Артемовска, при этом разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Если российские войска возьмут его под контроль, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ наращивают группировку у Часова Яра.

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