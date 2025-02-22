Военный эксперт заявил, что Киев наращивает группировку у Часова Яра

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев наращивает группировку ВСУ под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР) чтобы замедлить продвижение российских войск. Его слова передает ТАСС.

«Основные события ... сейчас разворачиваются южнее от населенного пункта Часов Яр — это удар по направлению Ступочек. Это стратегически важный населенный пункт, который является последней преградой к продвижению наших войск в Константиновку», — поделился эксперт.

Он добавил, что на данном участке фронта российские военные также развивают наступление на Дзержинск.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что Российские войска вошли в село Пятихатки в западной части Запорожской области, под их контролем находится половина населенного пункта.

Продвижению сил РФ предшествовали удары авиации и артиллерии по украинским позициям.

Ранее стало известно, что ВС России вплотную подошли к Купянску.