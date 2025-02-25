У берегов Крыма обнаружили безэкипажные катера ВСУ с ракетами

Возле побережья Крыма обнаружили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины, оснащенные ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Зафиксировано приближение украинских безэкипажных катеров к западному побережью Крыма», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:38 по московскому времени.

По информации Telegram-канала, катера оснащены не только ракетами, но и беспилотными летательными аппаратами.

20 февраля стало известно, что ВСУ готовятся к штурму Кинбурнской косы между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, они стягивают туда беспилотные катера. По данным РИА Новости, Украина готовится к завершению конфликта, поэтому хочет взять под контроль этот важный стратегический участок, который может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом.

1 февраля Минобороны России заявило об уничтожении безэкипажного катера Вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря. По данным оборонного ведомства, он направлялся к Крымскому полуострову.

Ранее ВСУ впервые использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост.