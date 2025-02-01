Появилось видео со «вдребезги разбитым» безэкипажным катером ВСУ

Российское Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором дежурные огневые средства Черноморского флота «вдребезги разбили» украинский безэкипажный катер.

По данным оборонного ведомства, он направлялся к Крымскому полуострову, а ликвидирован был в северо-западной части акватории Черного моря.

Об уничтожении этой цели прошлой ночью Минобороны сообщило утром. В ведомстве добавили, что тогда же системы противовоздушной обороны сбили девять украинских дронов в небе над российскими регионами. Большую часть беспилотников — семь — перехватили в Брянской области, а в Саратовской и Белгородской областях нейтрализовали по одному летательному аппарату ВСУ.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснял появление украинских БПЛА у Крыма желанием Киева сорвать возможные мирные переговоры.

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